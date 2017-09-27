حبس نقيب شرطة ضبط بحوزته 85 تذكرة "هيروين" في نفق الشهيد أحمد حمدي

السويس- حسام الدين أحمد:

قررت نيابة السويس، اليوم الأربعاء، حبس ضابط شرطة وصديقته 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة حيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

كان اللواء محمد جاد، مساعد وزير الداخلية لأمن السويس، تلقى إخطارا يفيد بالواقعة، وتبين أن ضباط بالإدارة العامة لمحور تأمين قناة السويس استوقفوا المتهم "ك. م" نقيب شرطة بمديرية أمن القاهرة، بساحة التفتيش، وكان قادما من مدينة شرم الشيخ، وعقب ترجله من سيارته وبرفقته فتاة تدعى "ه. ا" ظهرت عليهما علامات الخوف.

وباتباع إجراءات التفتيش المتبعة باستخدام عنصر الفحص "الكلب المدرب"، عثر رجال الشرطة على 85 تذكرة هيروين، أخفاها بتابلوه السيارة.

ووجهت النيابة للضابط تهمتي استغلال منصبه لتمرير مواد مخدرة من منفذ النفق والإتجار بالمواد المخدرة، ووجهت لصديقته تهمة الاتجار بالمواد المخدرة.