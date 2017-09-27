بالصور.. ضبط ألفي قطعة أثرية قبل تهريبها للخارج

كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، بقيادة اللواء حسام نصر، مساعد الوزير لقطاع شرطة الحراسات والتأمين، من ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم ألفي قطعة أثرية قبل تهريبها للخارج بالأزبكية.

كانت قد وردت معلومات لإدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، مفادها قيام كل من "أحمد.ع"، ٤٧ سنة، صاحب مكتب بيع تحف وأنتيكات بدائرة قسم الأزبكية، و"عمرو.ش"، ٢٧ سنة، شريك الأول، ومقيم سنورس الفيوم، بحيازة لبعض القطع الأثرية بالمكتب الخاص بهما بقصد بيعها وتهريبها لخارج البلاد.

وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة؛ بتفتيش المنزل تم ضبطهما وبرفقتهما "عبد القوي.ح"، ٣١سنة،عاطل، ومقيم بالجيزة، وبتفتيش المكتب عُثر على ٢٠٥٤ قطعة أثريه بينها ٧عملات ذهبية و٣ قرون من العاج، و عدد ٢ تمساح من العاج، و٢طبق من النحاس ذو ثلاثة قواعد وحامل مصحف من الخشب مطعم بالصدف وعدد ثلاثة سيوف بالجراب الخاص بهم ذو أيدي من العاج وقطعة من القماش مطعمة بالسرمة عليها بعض المناظر الأسيوية و ٦خناجر بالجراب الخاص بهم مرصعة بالأحجار الكريمة و ١٤كتاب مدون بخط اليد بعضهم مصاحف قرآن كريم.

كما تم ضبط ٤ دفاتر لقيد الأزواج والطلاق بخط اليد منذ تاريخ ١٩١١ و ٤٥ وثيقة صادرة من الحكومة المصرية الخديوية لمحافظات مصر المختلفة ومجموعة كبيرة من الطوابع المختلفة الأحجام والأشكال لعده دول و ١٩٦١قطعه لعملات مختلفة الأحجام والأشكال وتمثال لسيدة ذات ملامح أسيوية من العاج، كما ضبط مبلغ مالي قدره ٤٢٦،٨٠٠جنيه وقد اعترف المتهمون بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار فيها وأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات الاتجار في الاثار.

وفى ذات السياق تمكن ضباط مباحث السياحة من القبض على "جمال.ع"، ٥٦ سنة، عامل، ومقيم المنيا، وبحوزته ٣ تماثيل أشابتي من الفينانس بطول ٧سم و ٢قرط من الفضة و ٦عمله من البرونز وعدد ٣عمله من الفضة، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار فيها.

تم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة تحت إشراف اللواء مصطفى أنسي، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.