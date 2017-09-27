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تأجيل محاكمة 70 متهماً في لجان المقاومة الشعبية بكرداسة لـ 13 نوفمبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة 70 متهماً في لجان المقاومة الشعبية بكرداسة لـ 13 نوفمبر

11:40 ص الأربعاء 27 سبتمبر 2017

تأجيل محاكمة 70 متهماً في لجان المقاومة الشعبية بكرداسة لـ 13 نوفمبر

محاكمة 70 متهماً في لجان المقاومة الشعبية

كتب- أحمد أبوالنجا:

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 70 متهماً بتكوين جماعه إرهابية لتعطيل الدستور والقانون وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص في القضية المعروفة إعلامياً بـ "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"، لجلسة 13 نوفمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل للتصريح للدفاع بإحضار الصور المنوه عنها بجلسة اليوم، وللتصريح للدفاع بالاطلاع.

وتبين للمحكمة بإثبات حضور المتهمين غياب 16 متهمًا منهم كما تبين أيضا غياب الشهود المفترض سماعهم بجلسة اليوم، حيث أكدت المحكمة أنها ستكتفي بأقوال الشهود الموجودة بالتحقيقات وإنها ستستخدم حقها المقرر بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، كما طلب الدفاع ضم دفتر أحوال ضبط أحد المتهمين.

كما تنحى المحامي أحمد محمود عن الدفاع عن المتهم جمال شعيب رقم 40 في أمر الاحالة وعرض القاضي على المتهم انتداب محامي له الا أن المتهم رفض وتعهد بإحضار محامي بالجلسة القادمة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا.

كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين بأنهم في عام 2013 بدائرة مركز شرطه كرداسة قام المتهمون من الأول حتى الحادي عشر بتأسيس وإدارة وآخرين مجهولين عصابه "لجنه المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" على خلاف القانون كان الغرض منها الدعوي إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وكان الإرهاب واستخدام العنف هو الوسيلة في تحقيق وتنفيذ أغراض تلك الجماعة.

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