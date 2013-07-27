إبرا: من الطبيعي أن يهتم باريس سان جيرمان بلاعبين مثل رونالدو

أكد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم باريس سان جيرمان أن المشروع الذي يتبناه فريقه من الطبيعي فيه أن يهتم بضم لاعبين مثل كريستيانو رونالدو جناح ريال مدريد الإسباني.

وقال إبرا في مؤتمر صحفي "كريستيانو واحد من أفضل اللاعبين في العالم، مسألة ارتباطه بباريس سان جيرمان أمر طبيعي بالنسبة لنادي يطمح بأن يكون الأفضل في أوروبا".

ويلتقي يوم السبت فريقي باريس سان جيرمان وريال مدريد في إطار تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

وتعرض إبرا لموقف طريف إذ قام المترجم بترجمة كلامه حول رونالدو بوصفه "الأفضل في العالم على الإطلاق" وهو ما عاد وأكد إبرا قائلا "ليس الأفضل ولكنه واحد من أفضل اللاعبين".

يذكر أن إبراهيموفيتش نفسه قد ارتبط بالانتقال لريال مدريد عقب تعاقد فريقه مع إدينسون كافاني مهاجم نابولي الإيطالي قبل أن يقرر البقاء في صفوف باريس سان جيرمان.