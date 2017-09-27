كيف تفاعل رواد تويتر مع السماح للسعوديات بالقيادة؟

مصراوي Masrawy

كتبت- هدى الشيمي:

انقسم السعوديون حول المرسوم الملكي الذي أصدره عاهل السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن السماح للمرأة بالقيادة، وظهر ذلك في تفاعلهم مع القرار على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وصدر المرسوم الملكي الذي اعتبره القادة والسياسيون والمحللون قرارا تاريخيا، أمس الثلاثاء، وأفادت الوكالة الرسمية السعودية بأن الوزراء في الحكومة بصدد تحضير تقارير خلال 30 يومًا يتم بموجبه تطبيق الأمر الملكي بحلول يونيو 2018.

وبإصدار هذا القرار لم تعد السعودية البلد الوحيد في العالم الذي يفرض حظرا على قيادة النساء للسيارات.

ودشن رواد تويتر هاشتاجًا حمل اسم "الملك_ينتصر_لقيادة_المرأة"، وآخر باسم "الشعب_يرفض_قيادة_المرأة"، وثالث "سوقي ولا تصدميني"، ورابع "سنقودي_ولن_تعودي".

ونشرت ناشطة على الموقع تُدعى نورا صورة للوحة سيارة وكُتب عليها "2018.. ب ن ت"، وعلقت عليها قائلة: "انظروا من حصل على رخصة قيادة الآن".

فيما سخر ناشط يُدعى فارس حسن من القرار، مشيرا إلى أن الشعب أصبح يهتم بأشياء ليس لها قيمة، ويتغاضى عن بعض الأمور الضرورية، فكتب: "باقي السينما وبس وتنتهي كل مشاكلنا الصعبة، هانت باقي الأشياء التافهة، أزمة السكن.. البطالة.. الصحة التعليم".

واعربت سعودية أخرى عن رفضها للقرار وأرجعت ذلك إلىى أنه سيزيد من "الفساد والانحطاط الإخلاقي" في المجتمع، فكتبت: "انا امرأة ومن أشد المعارضين لاني اعرف انه بيصير قمة الفساد والانحطاط للاسف اهملوا قضايا (اهم) السكن والبطاله الخ".

وردت مُغردة تُدعى ولاء السويان على من تعارضن القرار قائلة: "المعارضات ببساطه ماجربوا حر الشمس بانتظار السائق! ماعطوا ربع الراتب للنقول (السائق)! وماتعرضوا للتطاول من قبل هندي".

وقال الناشط عبدالمجيد الرياحي: "من يوم خلقنا علمنا بأن اهمية المرأة في بيتها .. مربية الأجيال وصانعة التاريخ .. يبدو ان الآيه انقلبت.. نسأل الله الستر".

رأى محمد الدغيم، أن القرار سيزيد من العمليات الإجرامية في المملكة، مشيرا إلى أن أي شخص يستطيع التظاهر بأنه امرأة، ما يسهل انتقاله، فكتب:"بالضوابط الشرعية، يعني مسموح للمرأة أن تقود وهي متحجبة حجاب كامل، وهذا يساعد المجرمين بالتخفي والتنقل بكل سهولة".

ووجد ناشط آخر يُدعى أبو لافي أن القرار سيزيد من زحمة السير، فكتب: "شوارعنا مزدحمة هالحين أجل كيف بعد ما يسوقن الحريم، ما أقول غير الله يعينا بس على مشاكلهن بالقيادة".

وأشادت إيفانكا ترامب، الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته، بالقرار الذي أصدره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة العربية. وقالت إيفانكا في تغريدة عبر حسابها على تويتر: "هذه الخطوة الهامة هي خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأضافت "اليوم كان تاريخيا للمرأة في السعودية، إذ صدر قرار برفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة".

وقالت "هيئة كبار العلماء" بالسعودية إن مرسوم العاهل السعودي، جاء انطلاقًا من الحرص على مصلحة الشعب ووفقًا لما تقرره الشريعة الإسلامية.

وكتبت في تغريدة على تويتر: "حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الذي يتوخى مصلحة بلاده وشعبه في ضوء ما تقرره الشريعة الإسلامية".