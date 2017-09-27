الطيران المدني الكويتي: هبوط اضطراري لطائرة شحن بسبب وفاة قائدها

الكويت - (د ب أ):

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية أن طائرة شحن تابعة لإحدى شركات الطيران هبطت اضطراريا في مطار الكويت الدولي اليوم الأربعاء بسبب وفاة قائدها.

ووفقا لبيان للإدارة، نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، فإن برج المراقبة تلقى بلاغا صباح اليوم من إحدى الطائرات العابرة فوق الأجواء الكويتية يفيد بتعرض قائد الطائرة لعارض صحي مفاجئ أدى إلى وفاته.

وأشارت إلى أنه تم التعامل مع البلاغ حسب إجراءات الطوارئ والسلامة المتبعة وهبطت الطائرة بسلام.