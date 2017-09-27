السلطات العراقية تفرض حظرا للتجوال بمدينة الفلوجة غرب بغداد

الرمادي(العراق) - (د ب أ):

أعلن مصدر أمني عراقي اليوم الأربعاء فرض حظر شامل للتجوال في مدينة الفلوجة الى اشعار آخر على خلفية هجمات نفذها تنظيم داعش قرب مدينة الرمادي غرب العراق .

وقال المقدم ماجد علي بشرطة الأنبار لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن" السلطات الأمنية العراقية فرضت حظرا شاملا للتجوال في مدينة الفلوجة (54 كم غرب بغداد)، على خلفية الهجمات وانتشار للإرهابيين المتطرفين في بعض مناطق الرمادي، عاصمة الأنبار .

وأضاف المصدر أن" حظر التجوال يشمل حركة سير المواطنين بما فيها الراجلة، خشية اندلاع هجمات قد ينفذها تنظيم داعش مستغلا الوضع المتردي الذي تشهده مدينة الرمادي، عاصمة الأنبار نتيجة الهجمات الارهابية"، لافتا إلى أن الحظر مطبق إلى إشعار آخر.

وشهدت مدينة الرمادي اليوم هجمات ومواجهات عنيفة مع تنظيم داعش في بعض مناطقها قتل خلالها 18 داعشيا وأربعة من القوات الأمنية العراقية.

وأعلن قائد شرطة محافظة الأنبار العراقية اللواء هادي ارزيج كسار في وقت سابق اليوم استعادة السيطرة على المناطق التي تسلل لها عناصر داعش، ولم يتبق إلا منطقة الكيلو 18 ومعالجات بسيطة .