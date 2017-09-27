بالصور- عريس يشاهد طفل يغرق في نهر بجوارحفل زفافه.. وهذا رد فعله

كتب - هشام عواض:

شاهد عريس في كندا طفل صغير يصارع الموت في الماء، وذلك في نفس لحظة حفل زفافه، مما دفع العريس بالتصرف بشجاعة وتضحية.

وكان العريس كليتون وعروسته بريتاني كوك ماثلين، في جلسة تصوير خلال حفل زفافهما فوق جسر بمنطقة كيمبرديج في أونتاريو، عندما لمح طفلًا يصارع الغرق، بحسب "BBC".

فوجئ "كلينتون" بالمشهد، ولم يتردد لحظة واحدة للتفكير في بدلته أو في حفل زفافه وترك عروسته، وقفز من أعلى الجسر في النهر وسبح باتجاه الطفل ليخرجه سالمًا من الماء.

ووثق مصرو حفل الزفاف عملية الإنقاذ، ونشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت على نقاط واسع.

وقال "كليتون"،"ظل هؤلاء الأطفال يتبعوننا لعدة دقائق، كنت أراقبهم من بعيد لأنهم كانوا يقفون بالقرب من الماء".

وأضاف "كلينتون"،"عندما بدأ المصور التقاط صور لبريتاني بمفردها، لاحظت أن اثنين منهما فقط كانا في مكانهما، عندها قفزت في النهر لانتشال الثالث من الماء".

وتقول بريتاني "اعتقدت في بادئ الأمر أنه قفز في الماء على سبيل المزاح، وأتمنى أن يقوم أي شخص آخر بما قام به في مثل هذه الحالة".

وأوضح المصور كيق وثق عملية الإنقاذ، قائلًا "ما إن التفت حتى كان قد قفز من فوق الجسر ليخرج الطفل من النهر إلى الضفة، فما كان على إلا أن أواصل التصوير، وبعد إخراجه من الماء كان الطفل يرتعش، ولكن لم يصبه أذى، والتحق برفاقه.

وقالت العروسة، إن من بين الخصال التي أحبتها في زوجها هي سرعة البديهة والتضحية.