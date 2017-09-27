"مايا مرسي: قرار السماح للنساء السعوديات بالقيادة "تاريخى

كتبت - هاجر حسني:

وصفت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، قرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بالسماح للسيدات السعوديات بقيادة السيارات ب"التاريخى "، قائلة إن القرار إيجابي وهام على الطريق الصحيح نحو حصول المرأة السعودية على حقوقها.

وأكدت مرسي في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنها على يقين أن السعودية تحت قيادة العاهل السعودي سوف تسعى لتمكين المرأة من الحصول على المزيد من الحقوق، وذلك في إطار الخطوات التدريجية التي تنتهجها المملكة نحو مشاركة أوسع للمرأة في مختلف نواحي الحياة.

ولفتت إلى أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تتضمن مشاركة أوسع للسيدات في سوق العمل لما له من تأثير على التنمية الاقتصادية، وستمكنها من ممارسة دورها في المجتمع بكل كفاءة واقتدار.

وتوجهت رئيسة المجلس بالتهنئة إلى المرأة السعودية، معبرة عن سعادتها الغامرة بهذا القرار، الذي يعتبر انتصار عظيم لغرادة المرأة السعودية، بحسب البيان.