"البنا" يترأس اجتماع مجلس إدارة الإصلاح الزراعي

كتب- أحمد مسعد:

ترأس الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والمنعقد لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالمنتفعين، وبحث الطلبات الخاصة بتخصيص مساحات لإقامة مشروعات النفع العام.

ووافق مجلس الإدارة، خلال الاجتماع، المنعقد اليوم الأربعاء، على تخصيص مساحة (604 م2) بمحافظة المنيا لصالح إنشاء جمعية زراعية مركزية، فضلًا عن تخصيص مساحة (1131 م2) لهيئة الأبنية التعليمية بناحية الكمالية بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة لإنشاء مدرسة.

وقرر المجلس - أيضًا - الموافقة على تخصيص مساحة 3 فدان، و9 قيراط، و11 سهم لإنشاء مجمع مدارس بمنطقة منشية البكاري بمحافظة الجيزة، ومساحة 6 قيراط و1 سهم بمحافظة الجيزة لإنشاء مدرسة، فضلًا عن تخصيص مساحة 750 م 2 بمحافظة البحيرة لإنشاء وحدة صحية عليها، كذلك تخصيص مساحة 35 فدان بمدينة دمياط للأثاث لإنشاء محطة معالجة للصرف الصحي.

كما قرر مجلس الإدارة إنهاء العلاقة الإيجارية لعددٍ من المساحات بسبب مخالفة شروط التعاقد، حيث من المقرر أن يتم طرح تلك المساحات للبيع في المزاد العلني، ومنها: "18 قيراط و7 أسهم بناحية أبو غالب بالجيزة، و14 فدان و19 قيراط و8 سهم بمحافظة الإسكندرية، و19 فدان، و19 قيراط و11 سهم بمحافظة الشرقية".

وأكد وزير الزراعة، خلال الاجتماع، ضرورة التيسير على منتفعي الإصلاح الزراعي، وإنهاء كافة الموضوعات العالقة والبت فيها في أسرع وقت ممكن، كذلك مواصلة خطة إعادة الهيكلة وتجديد الدماء، والاستعانة بالكوادر الشابة والاستفادة من طموحاتهم، بما يساهم أيضًا في التيسير على المتعاملين مع الهيئة، وضبط دولاب العمل.