البورصة تبدأ تعاملات اليوم بتراجع مؤشرها الرئيسي

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خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة، مستهل تعاملات اليوم 5 ملايين جنيه لتصل عند مستوى 737.6 مليار جنيه، مقابل 738.1 مليار في ختام تعاملات الأمس.

هبط مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.20%، ليصل عند مستوى 14676.40 نقطة، كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.53% ليصل عند النقطة 768.34، وهبط المؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكي 100" بنسبة 0.44% ليصل عند مستوى 1700.36 نقطة.

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ومالت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء بصافي 10.7 مليون جنيه، 374.6 ألف جنيه على التوالي، بينما مالت تعاملات المصريين نحو البيع بصافي 11.1 مليون جنيه.