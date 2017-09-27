أخبار عاجلة

8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال " -
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

البورصة تبدأ تعاملات اليوم بتراجع مؤشرها الرئيسي

Google+ Print
البورصة تبدأ تعاملات اليوم بتراجع مؤشرها الرئيسي البورصة تبدأ تعاملات اليوم بتراجع مؤشرها الرئيسي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة، مستهل تعاملات اليوم 5 ملايين جنيه لتصل عند مستوى 737.6 مليار جنيه، مقابل 738.1 مليار في ختام تعاملات الأمس.

هبط مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.20%، ليصل عند مستوى 14676.40 نقطة، كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.53% ليصل عند النقطة 768.34، وهبط المؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكي 100" بنسبة 0.44% ليصل عند مستوى 1700.36 نقطة.

شاهد أيضا

ومالت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء بصافي 10.7 مليون جنيه، 374.6 ألف جنيه على التوالي، بينما مالت تعاملات المصريين نحو البيع بصافي 11.1 مليون جنيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي

رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31

اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31

التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره

التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره