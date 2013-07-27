برشلونة: للمرة الثالثة .. فابريجاس ليس للبيع

أكد تاتا مارتينو المدير الفني الجديد لبرشلونة بأن لاعب وسط الفريق سيسك فابريجاس ليس للبيع وذلك للمرة الثالثة بعد رفض الفريق الكاتالوني عرضين من مانشستر يونايتد الذي قدم عرضه الثالث منذ أيام.

وقال تاتا خلال مؤتمر الصحفي "لن أتحدث عن الاهتمامات المادية للنادي ولكن إذا رفض النادي عرضين من مانشستر يونايتد فأنا أرفض العرض الثالث الآن".

وكان مانشستر يونايتد قد قدم عرضا بـ35 مليون جنيه إسترليني من أجل الحصول على خدمات قائد أرسنال السابق.

ومن جانبه أكد أيضا نائب رئيس جوسيب ماريا بارتيمو رفض النادي للعرض المقدم لسيسك فابريجاس مؤكدا بقاء اللاعب في صفوف برشلونة الموسم المقبل.

وقال بارتيمو "أيا كانت عروض مانشستر يونايتد ومهما وصل المقابل المادي سنرفضها، سيسك ليس للبيع وسيلعب لبرشلونة الموسم المقبل".

يذكر أن فابريجاس قد انضم لبرشلونة في 2011 من صفوف أرسنال بعد أن ترك الفريق بعمر الـ16 عاما متجها للمدفعجية.