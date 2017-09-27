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الأهلي يحصل على موافقة الأمانة العامة لبقاء المجندين في تونس

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الأهلي يحصل على موافقة الأمانة العامة لبقاء المجندين في تونس الأهلي يحصل على موافقة الأمانة العامة لبقاء المجندين في تونس

التحرير

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أكد سمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي، أنه حصل على موافقة جهاز الرياضة العسكري، بتمديد مدة سفر اللاعبين المجندين في تونس.

وأشار مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي، في تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء، إلى أنه أنهى حجز تأشيرات عودة اللاعبين يوم الإثنين في العاشرة والنصف صباحًا، والوصول سوف يكون في الرابعة والنصف مساء.

وأضاف سمير عدلي: "حصلنا على موافقات من الجهات المعنية، بالسفر إلى تونس ومعه 50 ألف دولار، من أجل سداد قيمة إقامة اللاعبين والبعثة بالكامل هناك".

وأنهى مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي حديثه قائلًا: "كان لدينا نقص في ألوان القمصان، بالإضافة إلى بعض أرقام اللاعبين على التي شيرتات، وقمت باصطحاب كافة هذه المعدات في رحلة تونس".

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وكان قد نجح الأهلي بقيادة مديره الفني حسام البدري من الصعود لنصف النهائي عقب التغلب على الترجي التونسي في دور الربع نهائي بعد فوزه إيابا (2-1) برادس، وتعادله بهدفين لمثلهما ببرج العرب.

فيما أقصى النجم الساحلي بقيادة مدربه الفرنسي هوبير فيلود منافسه أهلي طرابلس الليبي من الدور ذاته بعد فوزه إيابًا بهدفين مقابل لاشئ في تونس، بعد أن تعادلا سلبًا في الإٍسكندرية.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي، مساء الأحد المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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