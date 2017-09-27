الأهلي: الفرحة وراء البقاء بتونس.. اللاعبون لديهم نقص في الأدوية

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أكد ياسر أيوب، رئيس المنظومة الإعلامية بالنادي الأهلي، أن إدارة النادي فضلت بقاء البعثة في تونس بعد الفوز على الترجي التونسي، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لسببين.

وأضاف في تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء، أن السبب الأول هو إراحة اللاعبين، والثاني خوفا من التراخي في حالة العودة إلى مصر والمبالغة في حالة الفرحة بعد تخطي عقبة الترجي.

وأشار إلى أن سمير عدلي، عاد إلى القاهرة من أجل الحصول على بعض الأدوية، والمستلزمات الطبية، التي تحتاجها البعثة في تونس، حيث لم يكن في الحسبان أن يقيم اللاعبين كل هذه المدة في تونس.

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وكان الأهلي بقيادة مديره الفني حسام البدري، نجح في الصعود لنصف النهائي عقب التغلب على الترجي التونسي في دور الربع نهائي بعد فوزه إيابا (2-1) برادس، وتعادله بهدفين لمثلهما ببرج العرب.

فيما أقصى النجم الساحلي بقيادة مدربه الفرنسي هوبير فيلود منافسه أهلي طرابلس الليبي من الدور ذاته بعد فوزه إيابًا بهدفين مقابل لاشئ في تونس، بعد أن تعادلا سلبًا في الإٍسكندرية.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي، مساء الأحد المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.