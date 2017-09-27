عامر حسين يكشف حقيقة عقوبة مدرب الداخلية

التحرير

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أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أنه لم يُعاقب علاء عبد العال، مدرب الداخلية، رغم تقدم لجنة الحكام بمذكرة ضده لهجومه على حكم لقاء فريقه أمام الزمالك في الجولة الثانية للدوري.

وقال عامر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأربعاء، إن لجنة الحكام طلبت توقيع عقوبة على عبدالعال دون ذكر السبب، عكس ماحدث مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، عندما هاجم حكم لقاء فريقه أمام طلائع الجيش بالجولة الأولى للدوري.

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وكان عبد العال مدرب الداخلية هاجم حكم لقاء الزمالك أمام فريقه بعد خسارته بثلاثية نظيفة للفارس الأبيض في ثاني جولات الدوري العام.