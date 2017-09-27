الجمعة.. محمود طاهر يطير إلى تونس لرئاسة بعثة الأهلي

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يغادر المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، القاهرة، متجهًا إلى تونس صباح الجمعة المقبل، من أجل رئاسة بعثة النادي الأهلي في مباراة النجم الساحلي.

وقال ياسر أيوب، رئيس المنظومة الإعلامية بالنادي الأهلي، في تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء، إن رئيس الأهلي سيسافر إلى تونس صباح الجمعة لرئاسة البعثة في مباراة النجم الهامة والمصيرية.

وكان الأهلي بقيادة مديره الفني حسام البدري، نجح في الصعود إلى نصف النهائي عقب التغلب على الترجي التونسي في دور الربع نهائي بعد فوزه إيابا (2-1) برادس، وتعادله بهدفين لمثلهما ببرج العرب.

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فيما أقصى النجم الساحلي بقيادة مدربه الفرنسي هوبير فيلود منافسه أهلي طرابلس الليبي من الدور ذاته بعد فوزه إيابًا بهدفين مقابل لاشئ في تونس، بعد أن تعادلا سلبًا في الإٍسكندرية.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي، مساء الأحد المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.