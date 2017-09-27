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الإفتاء تنظم مؤتمرها العالمي الثالث 17 أكتوبر المقبل

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مصراوي Masrawy

الإفتاء تنظم مؤتمرها العالمي الثالث 17 أكتوبر المقبل

11:39 ص الأربعاء 27 سبتمبر 2017

الإفتاء تنظم مؤتمرها العالمي الثالث 17 أكتوبر المقبل

دار الإفتاء المصرية

كتب- محمود مصطفى:

تعقد دار الإفتاء المصرية، عبر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، مؤتمرها العالمي الثالث، في الفترة ما بين 17- 19 من شهر أكتوبر المقبل في القاهرة.

وأوضحت دار الإفتاء، أن مؤتمر هذا العام يأتي تحت عنوان "دور الفتوى في استقرار المجتمعات"، وبمشاركة وفود من أكثر من خمسين دولة من مختلف قارات العالم.

ومن المقرر أن يناقش عدد من القضايا المهمة التي تتعلق بدور الفتوى وأثرها في استقرار المجتمعات، وكذا دراسة الفتاوى التي تقوض أركان المجتمعات وتحث على العنف والقتل وإحداث الاضطراب والتخريب وتُتَّخَذُ ذريعةً لتبرير أعمال العنف والإرهاب.

ويبحث المؤتمرُ الفتوى باعتبارها سلاحًا يُستخدم في الخصومات السياسية والفكرية، هذا بجانب دراسة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفتاوى الشاذة، على الجانب المجتمعي والتشريعي والردود والتصحيحات.

وأشارت دار الإفتاء، في نص البيان الصادر، اليوم الأربعاء، إلى أن المؤتمر يأتي في وقت أثارت فيه الفتاوى الشاذة خلال السنوات الماضية اضطرابات في المجتمعات، وبينت مدى ما يعانيه مطلقوها من سطحية وبُعد عن الواقع، في محاولة جادة علمية وعملية في آنٍ واحد لتشخيص هذه الظاهرة ودراسة أسبابها، ومن ثَمَّ وضع مقترحات لتشريعات وأطر ضابطة لهذه الظاهرة.

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن المؤتمر يعتبر ردًا علمياً على الفتاوى الشاذة، وبيانًا عملياً لأهمية دور الفتوى في استقرار المجتمعات.

وتعد الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم - ومقرها دار الإفتاء المصرية - هي أول هيئة علمية متخصصة تضم 35 مُفْتياً وعالمًا من مختلف دول العالم وقارَّاته يحملون المنهج الوسطي، وتم الإعلان عنها في 15 من ديسمبر 2015، وعضوية الأمانة متاحة لكل الدول الإسلامية حول العالم طبقًا للائحة الأمانة.

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