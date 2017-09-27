التعليم توقف قبول طلاب جدد بـ4 مدارس دولية وإغلاق أخرى إدارياً

كتبت- ياسمين محمد:

قال الإعلامي أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة وافقت على وقف قبول طلاب جدد بهذه المدارس" بالأقسام الدولية" إلا بعد تقديم بروتوكول مع جهة الاعتماد للشهادة الأمريكية؛ وفقًا لما تعتمده الوزارة في هذا الشأن: "الثقة للغات (تراست) التابعة لإدارة أبو النمرس التعليمية بمحافظة الجيزة، "ابن سينا الخاصة للغات" التابعة لإدارة الهرم التعليمية بمحافظة الجيزة، "النسور الخاصة للغات" التابعة لإدارة كرداسة التعليمية بمحافظة الجيزة، و"نوبل الدولية" التابعة لإدارة أبو النمرس التعليمية بمحافظة الجيزة".

وأضاف خيري، فيما يتعلق بمدرسة "إيثوس الدولية" والتابعة لإدارة الشيخ زايد التعليمية بمحافظة الجيزة، أنه تقرر تحويل الطلاب الملتحقين بهذه المدرسة إلى مدارس أخرى بنفس نوعية التعليم أو حسب رغبة ولي الأمر وعدم قبول طلاب للعام الحالي 2018/2017، فضلًا عن الغلق الإداري لجميع مباني هذه المدرسة وذلك لقيامها ببدء النشاط قبل إصدار التراخيص اللازمة من السلطة المختصة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على صالح أبنائها، والتزامًا منها بأحكام القوانين والقرارات الوزارية المنظمة، مؤكدًا أن القرارات السالفة جاءت عقب العرض على لجنة شئون المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية".