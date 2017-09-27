"الجنايات" تقضي بالسجن من 7 لـ10 سنوات لمتهمين في "أحداث عنف الطالبية"

كتب- أحمد أبوالنجا:

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة خالد توني بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة نادر ربيع "حدث" بالسجن 7 سنوات، في جلسة إعادة إجراءات محاكمتهم في الحكم الغيابي الصادر ضدهم بالسجن المشدد 10 سنوات في اتهامهما بأحداث التظاهر والتجمهر بالطالبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر، وسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا.

كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين محمد محمود حسان ومحمد محمود محمد مع 9 آخرين، قيامهم في 21 فبراير 2014 بدائرة قسم شرطة الطالبية بالتجمهر حاملين أسلحة نارية واعتدائهم على طاقم تصوير قناة التحرير الفضائية، وحرق سيارتهم الميكروباص وسرقة كاميرات التصوير التي كانت بحوزتهم، وكذلك كافة المبالغ المالية والهواتف المحمولة التي كانت بحوزتهم بطريق الإكراه، بالإضافة إلى حيازتهم أسلحة بيضاء.