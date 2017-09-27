تنفيذ 1466 حكما وضبط 35 قضية تموين في حملة أمنية بقنا
تنفيذ 1466 حكما وضبط 35 قضية تموين في حملة أمنية بقنا
11:31 ص الأربعاء 27 سبتمبر 2017
حملات أمنية
قنا -عبدالرحمن القرشي:
قاد اللواء أشرف رياض مدير إدارة البحث الجنائي بقنا، حملة أمنية مكثفة بهدف مكافحة الجريمة بشتى صورها وتمكنت الحملات من ضبط 16 قطعة سلاح ناري غير مرخص وتاجرين مواد مخدرة، وضبط 35 قضية تموين وضبط 525 مخالفة مرافق و21 تعد على أراضي أملاك الدولة وتنفيذ 1466 حكما.
وحررت المحاضر القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ضبط 13 شخصا بحوزتهم بنادق آلية وخرطوش في حملة أمنية بقنا
-
إحالة واقعة وفاة 3 أشخاص داخل غرفة عمليات في بورسعيد للنيابة
-
بالصور.. إحباط محاولة تهريب أسلحة بيضاء قادمة من الصين
-
"تموين الإسماعيلية": حملة مكثفة على الأسواق لسحب عطر يسبب الوفاة
إعلان
إعلان