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تنفيذ 1466 حكما وضبط 35 قضية تموين في حملة أمنية بقنا

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مصراوي Masrawy

تنفيذ 1466 حكما وضبط 35 قضية تموين في حملة أمنية بقنا

11:31 ص الأربعاء 27 سبتمبر 2017

تنفيذ 1466 حكما وضبط 35 قضية تموين في حملة أمنية بقنا

حملات أمنية

قنا -عبدالرحمن القرشي:

قاد اللواء أشرف رياض مدير إدارة البحث الجنائي بقنا، حملة أمنية مكثفة بهدف مكافحة الجريمة بشتى صورها وتمكنت الحملات من ضبط 16 قطعة سلاح ناري غير مرخص وتاجرين مواد مخدرة، وضبط 35 قضية تموين وضبط 525 مخالفة مرافق و21 تعد على أراضي أملاك الدولة وتنفيذ 1466 حكما.

وحررت المحاضر القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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مصراوي Masrawy

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