أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ليفربول يبدأ مفاوضات سولدادو لتعويض رحيل سواريز المحتمل

Google+ Print
ليفربول يبدأ مفاوضات سولدادو لتعويض رحيل سواريز المحتمل ليفربول يبدأ مفاوضات سولدادو لتعويض رحيل سواريز المحتمل

اتجه نادي ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع الإسباني الدولي روبرتو سولدادو مهاجم فالنسيا لتعويض رحيل لويس سواريز هداف الفريق المحتمل إنتقاله لأرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت تقارير إنجليزية قد يقطع الطريق على توتنام المهتم بضم اللاعب أيضا والذي طلب ناديه فالنسيا 26 مليون إسترليني من أجل التخلي عنه.

وكان لويس سواريز هداف ليفربول قد ألمح لرحيله عن الفريق بسبب إحباطه من عدم تأهل الفريق لدوري الأبطال ولكن ناديه رفض عرضين قدمهم أرسنال الإنجليزي.

ومن المنتظر أن يعود أرسنال بعرض ثالث مما جعل ليفربول يتجه لتأمين نفسه بالتعاقد مع مهاجم آخر يكون معوضا لسواريز.

ويلعب سولدادو -28 عاما- في صفوف فالنسيا منذ عام 2010 وخاض مع الفريق 100 مباراة تقريبا سجل خلالها 59 هدفا كما يمتلك 6 أهداف دولية مع منتخب بلاده.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع