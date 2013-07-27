ليفربول يبدأ مفاوضات سولدادو لتعويض رحيل سواريز المحتمل

اتجه نادي ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع الإسباني الدولي روبرتو سولدادو مهاجم فالنسيا لتعويض رحيل لويس سواريز هداف الفريق المحتمل إنتقاله لأرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت تقارير إنجليزية قد يقطع الطريق على توتنام المهتم بضم اللاعب أيضا والذي طلب ناديه فالنسيا 26 مليون إسترليني من أجل التخلي عنه.

وكان لويس سواريز هداف ليفربول قد ألمح لرحيله عن الفريق بسبب إحباطه من عدم تأهل الفريق لدوري الأبطال ولكن ناديه رفض عرضين قدمهم أرسنال الإنجليزي.

ومن المنتظر أن يعود أرسنال بعرض ثالث مما جعل ليفربول يتجه لتأمين نفسه بالتعاقد مع مهاجم آخر يكون معوضا لسواريز.

ويلعب سولدادو -28 عاما- في صفوف فالنسيا منذ عام 2010 وخاض مع الفريق 100 مباراة تقريبا سجل خلالها 59 هدفا كما يمتلك 6 أهداف دولية مع منتخب بلاده.