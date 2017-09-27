أخبار عاجلة

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

4 لاعبين يجذبون الأنظار في موقعة أتلتيكو وتشيلسي بـ«الشامبيونزليج»

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

باتت الأنظار موجهة إلى المباراة المرتقبة بين تشيلسي وأتلتيكو مدريد، اليوم الأربعاء، وذلك عندما بدأت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في شهر أغسطس الماضي.

ويستقبل أتلتيكو مدريد اليوم على ملعبه واندا متروبوليتان ضمن مباريات الجولة الثانية، حيث حقق تشيلسي الفوز في الجولة الأولى على كاراباج بسداسية نظيفة بينما تعادل أتلتيكو سلبيًا مع روما في العاصمة الإيطالية.

واستعرضت صحيفة «ماركا» الإسبانية أبرز اللاعبين الذين سيجذبون الأنظار إليهم في مباراة اليوم في السطور التالية كالأتي:

- ثيبو كورتوا

قضي الحارس البلجيكي واحدة من أفضل أوقات مسيرته الكروية رفقة نادي أتلتيكو مدريد في الفترة ما بين عامي 2011 وحتى 2014 معارًا من تشيلسي.

وخلال تلك الفترة توج كورتوا بلقب الدوري الإسباني في موسم 2013- 2014 وحل وصيفًا لدوري أبطال أوروبا في نفس الموسم بالخسارة من ريال مدريد في المباراة النهائية، وبات في حقبته مع أتلتيكو مدريد من أفضل حراس المرمى في العالم بعد فوزه بجائزة زامورا كأفضل حارس في الدوري الإسباني في موسم 2011- 2012.

وبفضل ذلك المستوى، قرر جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي في عام 2014 استعاة كورتوا للعب في صفوف تشيلسي من جديد ليصبح الحارس الأول للبلوز منذ ذلك الحين.

- فيليبي لويز

لعب لويز في كلا الناديين من قبل، حيث غادر أتلتيكو تجاه تشيلسي في موسم 2014- 2015، ولكنه خاض موسم غير موفق لعب خلاله في 26 مباراة فقط في كل المسابقات ليعود بعدها بعام واحد فقط لكتيبة سيميوني من جديد مستعيدًا مكانه في مركز الظهير الأيسر للروخيبلانكوس.

شاهد أيضا

- ألفارو موراتا

بات موراتا في الميركاتو الصيفي الماضي، أغلى لاعب إسباني في التاريخ عقب انتقاله من ريال مدريد إلى تشيلسي وهي الصفقة التي مكنت دييجو كوستا من العودة من جديد إلى ناديه السابق أتلتيكو مدريد.

وحاول أتلتيكو مدريد خطف موراتا من ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي قبل أن يقرر المهاجم الإسباني الانتقال إلى العاصمة البريطانية لندن عبر بوابة تشيلسي.

- فرناندو توريس

لعب توريس في صفوف تشيلسي في الفترة ما بين عامي 2011 وحتى 2015، وحقق خلال تلك الفترة لقب دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2011- 2012 قبل أن يتوج بالدوري الأوروبي مع البلوز في الموسم التالي.

ولم تكن فترة توريس مع تشيلسي بالناجحة، وذلك بعد أن سجل 45 هدفًا في 172 مباراة خاضها في جميع المسابقات ليقرر العودة من جديد إلى ناديه القديم أتلتيكو مدريد والذي يلعب في صفوفه منذ موسم 2014- 2015 وحتى الآن.

- تياجو

لعب تياجو في صفوف تشيلسي في الحقبة الأولى لجوزيه مورينو مع تشيلسي في الفترة ما بين عامي 2006 و2006 قبل أن يرحل لصفوف أتلتيكو مدريد حيث بات من العناصر الأساسية هناك، وفكر اللاعب البرتغالي في عام 2014 عقب انتهاء عقده مع الأتلتي في العودة من جديد لصفوف البلوز، إلا أنه فشل في تحقيق هذا الأمر وقرر الاعتزال حيث يعمل حاليًا مساعد لسيميوني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي

رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31

اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31

التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره

التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره