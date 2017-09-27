4 لاعبين يجذبون الأنظار في موقعة أتلتيكو وتشيلسي بـ«الشامبيونزليج»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

باتت الأنظار موجهة إلى المباراة المرتقبة بين تشيلسي وأتلتيكو مدريد، اليوم الأربعاء، وذلك عندما بدأت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في شهر أغسطس الماضي.

ويستقبل أتلتيكو مدريد اليوم على ملعبه واندا متروبوليتان ضمن مباريات الجولة الثانية، حيث حقق تشيلسي الفوز في الجولة الأولى على كاراباج بسداسية نظيفة بينما تعادل أتلتيكو سلبيًا مع روما في العاصمة الإيطالية.

واستعرضت صحيفة «ماركا» الإسبانية أبرز اللاعبين الذين سيجذبون الأنظار إليهم في مباراة اليوم في السطور التالية كالأتي:

- ثيبو كورتوا

قضي الحارس البلجيكي واحدة من أفضل أوقات مسيرته الكروية رفقة نادي أتلتيكو مدريد في الفترة ما بين عامي 2011 وحتى 2014 معارًا من تشيلسي.

وخلال تلك الفترة توج كورتوا بلقب الدوري الإسباني في موسم 2013- 2014 وحل وصيفًا لدوري أبطال أوروبا في نفس الموسم بالخسارة من ريال مدريد في المباراة النهائية، وبات في حقبته مع أتلتيكو مدريد من أفضل حراس المرمى في العالم بعد فوزه بجائزة زامورا كأفضل حارس في الدوري الإسباني في موسم 2011- 2012.

وبفضل ذلك المستوى، قرر جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي في عام 2014 استعاة كورتوا للعب في صفوف تشيلسي من جديد ليصبح الحارس الأول للبلوز منذ ذلك الحين.

- فيليبي لويز

لعب لويز في كلا الناديين من قبل، حيث غادر أتلتيكو تجاه تشيلسي في موسم 2014- 2015، ولكنه خاض موسم غير موفق لعب خلاله في 26 مباراة فقط في كل المسابقات ليعود بعدها بعام واحد فقط لكتيبة سيميوني من جديد مستعيدًا مكانه في مركز الظهير الأيسر للروخيبلانكوس.

شاهد أيضا

- ألفارو موراتا

بات موراتا في الميركاتو الصيفي الماضي، أغلى لاعب إسباني في التاريخ عقب انتقاله من ريال مدريد إلى تشيلسي وهي الصفقة التي مكنت دييجو كوستا من العودة من جديد إلى ناديه السابق أتلتيكو مدريد.

وحاول أتلتيكو مدريد خطف موراتا من ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي قبل أن يقرر المهاجم الإسباني الانتقال إلى العاصمة البريطانية لندن عبر بوابة تشيلسي.

- فرناندو توريس

لعب توريس في صفوف تشيلسي في الفترة ما بين عامي 2011 وحتى 2015، وحقق خلال تلك الفترة لقب دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2011- 2012 قبل أن يتوج بالدوري الأوروبي مع البلوز في الموسم التالي.

ولم تكن فترة توريس مع تشيلسي بالناجحة، وذلك بعد أن سجل 45 هدفًا في 172 مباراة خاضها في جميع المسابقات ليقرر العودة من جديد إلى ناديه القديم أتلتيكو مدريد والذي يلعب في صفوفه منذ موسم 2014- 2015 وحتى الآن.

- تياجو

لعب تياجو في صفوف تشيلسي في الحقبة الأولى لجوزيه مورينو مع تشيلسي في الفترة ما بين عامي 2006 و2006 قبل أن يرحل لصفوف أتلتيكو مدريد حيث بات من العناصر الأساسية هناك، وفكر اللاعب البرتغالي في عام 2014 عقب انتهاء عقده مع الأتلتي في العودة من جديد لصفوف البلوز، إلا أنه فشل في تحقيق هذا الأمر وقرر الاعتزال حيث يعمل حاليًا مساعد لسيميوني.