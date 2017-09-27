بالفيديو.. شاب يمسك بقطار أثناء سيره بسرعة 110 كيلومتر.. وهذه عقوبته

كتبت - هدير غيث:

اُعتقل شاب في مدينة بيرث الأسترالية، بعد قيامه بالجري وراء قطار يتحرك بسرعة 110 كيلو متر في الساعة وأمسك به أثناء سيره، وفقًا لما ذكرته "CNN".

وقام أحد سائقي السيارات بالتقاط فيديو للشاب الذي يبلغ 23 عامًا، وهو واقفًا على حافة صغيرة بالقطار ممسكًا بالزجاج، واستمرت مدة المغامرة 4 دقائق، مع وصول القطار إلى المحطة التالية.

واعتقل الشاب عند الوصول لها، وتوجه له تهمة التعدي على حق عام، وفقًا لهيئة المواصلات العامة الأسترالية.