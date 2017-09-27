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في ألمانيا.. رجل يهشم 24 سيارة بمطرقة لتفريغ غضبه

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مصراوي Masrawy

في ألمانيا.. رجل يهشم 24 سيارة بمطرقة لتفريغ غضبه

11:30 ص الأربعاء 27 سبتمبر 2017

في ألمانيا.. رجل يهشم 24 سيارة بمطرقة لتفريغ غضبه

هايدلبرج (ألمانيا) - (د ب أ):

أطلق رجل (53 عاما) في مدينة هايدلبرج الألمانية العنان لغضبه بتهشيم 24 سيارة في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء.

وعندما حاولت الشرطة القبض عليه، أخرج الرجل من جيبه سكينا وهدد بها رجال الشرطة.

وذكرت الشرطة اليوم الأربعاء أنها تمكنت من القبض على الرجل عقب إطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء.

وأصيبت شرطية بصدمة صوتية بعد إطلاق الرصاصة التحذيرية، وتم علاجها في مكان الحادث.

ولم يتضح بعد حجم الخسائر في السيارات، والسبب الذي دفع الرجل لتهشيمها.

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مصراوي Masrawy

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