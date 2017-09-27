الجارالله عن السماح للسعوديات بالقيادة: "شكرًا ملك سلمان.. أنصفت"

مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

علّق أحمد الجارالله، رئيس تحرير صحيفة "السياسة" الكويتية، على قرار السماح للسعوديات بالقيادة، قائلًا "شكرًا ملك سلمان أنصفت"، مُضيفًا "أوامرك أفرحتنا وأسعدتنا"، مُشيرًا إلى أن فرحة الشعب السعودي لانتصار ولي أمره للمرأه بالسماح لها بقياده السيارة يُمكنها أن تُعجّل بالبدء في تطبيق الأمر.

وتابع الجارالله، في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، "نحن أمام حاكم عرف أن التاريخ معه، كل شهر ونحن أمام جديد من أوامره، كدنا من اليأس أن ننسى حاجتنا لها... ملك سلمان أوامرك أفرحتنا وأسعدتنا".

ووصف الجارالله، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بـ"الحاكم الفذّ" الذي يعي متطلبات المستقبل، قائلًا "ولي العهد مرئياتك لمتطلبات المستقبل على حق.. الزمن كالسيف اسبقه واقطعه".

وأضاف: "هناك من كان يريد أن يري المملكة في تأخر عن ركب التقدم، الآن هولاء الأشباح تم إسقاط مرادهم.. إنه عهد الحكمة وعهد الشباب، ملك حكيم وولي عهد شاب".

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، مساء الثلاثاء الثلاثاء، مرسومًا ملكيًا يسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة داخل البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن الوزراء في الحكومة بصدد تحضير تقارير خلال 30 يومًا يتم بموجبه تطبيق الأمر الملكي بحلول يونيو 2018.

وتُعد السعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يفرض حظرًا على قيادة النساء للسيارات.

وكانت السعوديات قد دشن حملات على مدار سنوات للمطالبة بحقوقهن في قيادة السيارات، كما تعرضت بعض السعوديات للسجن بسبب تحديهن لقرار حظر قيادة السيارات حينها.

وصدر الأمر الملكي بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء.

وقال الأمير خالد بن سلمان، السفير السعودي في واشنطن، إنه "يوم تاريخي في المملكة".

وأضاف "قيادتنا ترى أنه الوقت مناسب لإجراء هذا التغيير لأنه لدينا في السعودية مجتمع منفتح وديناميكي وشاب"، مشيرًا إلى أنه "ليس هناك توقيت خاطئ للقيام بأمر صائب".