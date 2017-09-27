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العراق يبلغ شركات الطيران الأجنبية بتعليق الرحلات إلى إقليم كردستان

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مصراوي Masrawy

العراق يبلغ شركات الطيران الأجنبية بتعليق الرحلات إلى إقليم كردستان

11:16 ص الأربعاء 27 سبتمبر 2017

العراق يبلغ شركات الطيران الأجنبية بتعليق الرحلات إلى إقليم كردستان

العراق يبلغ شركات الطيران الأجنبية بتعليق الرحلات

بغداد – (أ ش أ):

أبلغت سلطة الطيران المدني العراقية، الأربعاء، شركات الطيران الأجنبية بتعليق الرحلات إلى إقليم كردستان ابتداء من يوم الجمعة المقبل.

ذكرت النبأ قناة (سكاي نيوز) دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد قال - في وقت سابق - إن حكومة بغداد أمهلت حكومة إقليم كردستان حتى الثالثة مساء من يوم الجمعة لتسليم السيطرة على مطاراته لتفادي حظر جوي دولي، ويأتي الإجراء ردا على الاستفتاء على الاستقلال الذي أجراه الإقليم في شمال العراق يوم الإثنين الماضي.

كما ستطلب بغداد من الدول المجاورة إغلاق الحدود مع كردستان العراق إذا لم تسلم حكومة الإقليم المعابر الحدودية للحكومة المركزية بحلول يوم الجمعة.

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مصراوي Masrawy

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