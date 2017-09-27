حبس مدير أملاك وموظف ابتزا مستثمرا للحصول على رشوة بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

قررت نيابة السويس بإشراف المستشار عماد الدهشان المحامي العام لنيابات السويس، اليوم الأربعاء، حبس مدير إدارة أملاك الدولة بحي الجناين وموظف بالإدارة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة استغلال منصبها وابتزاز مستثمر للحصول على رشوة مالية.

وكان أعضاء الرقابة الإدارية في السويس ألقوا القبض على "ن. م" مدير أملاك الدولة بحي الجناين، و"م. س" موظف الإدارة، متلبسين بتقاضي رشوة بتهمة مالية.

كانت معلومات وردت لضباط مكتب الرقابة الإدارية في السويس بإشراف اللواء مهند حسين مدير المكتب، تفيد بتعرض تقدم مستثمر للابتزاز بعد تقديم طلب تخصيص قطعة أرض لإنشاء مشروع بنطاق حي الجناين.

وأكدت التحريات أن مدير الأملاك والموظف ساوما المستثمر وطلبا مبلغ مالي 50 ألف جنيه رشوة مقابل إصدار خطاب يفيد صلاحية قطعة أرض لإقامة مشروع استثماري.

وأعد أعضاء الرقابة كمينًا للمتهمين، ورصدوا تسلم الموظفين للرشوة وتم ضبطهما.