أخبار عاجلة

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

إصابة 4 أشخاص باختناق إثر حريق وحدة سكنية في بورسعيد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إصابة 4 أشخاص باختناق إثر حريق وحدة سكنية في بورسعيد

11:25 ص الأربعاء 27 سبتمبر 2017

إصابة 4 أشخاص باختناق إثر حريق وحدة سكنية في بورسعيد

حريق وحدة سكنية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصيب 4 أشخاص بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، إثر حريق بوحدة سكنية في حي العرب.

تلقت إدارة الحماية المدينة بلاغًا يفيد بخروج نيران من وحدة سكنية بمنطقة الحميدي ونبيل منصور نطاق حي العرب، فانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وجرى السيطرة على النيران قبل انتقالها إلى الشقق المجاورة، حيث تبين عدم تواجد سكان بها لحظة الحريق.

من جانبه، قال الدكتور ماهر شوقي، مدير المستشفيات بمديرية الصحة، في تصريحات صحفية: "إن المستشفيات العامة استقبلت أربع حالات من الجيران، إثر استنشاق الدخان المنبعث من الحريق".

تحرّر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجار اتخاذ اللازم للتوصل لأسباب اشتعال النيران.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط كمية من الملابس المهربة في بورسعيد

    أخبار

  • بالصور.. مدير مدرسة ينظف الفصول قبل حضور الطلاب في بورسعيد

    أخبار

  • أب يحرق نجله لرفضه العلاج من الإدمان بالقليوبية

    أخبار

  • أزمة نفسية تدفع سيدة للانتحار في الأقصر

    أخبار

إعلان

d53db82754.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك

مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك

خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون

خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون