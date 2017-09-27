إصابة 4 أشخاص باختناق إثر حريق وحدة سكنية في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصيب 4 أشخاص بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، إثر حريق بوحدة سكنية في حي العرب.

تلقت إدارة الحماية المدينة بلاغًا يفيد بخروج نيران من وحدة سكنية بمنطقة الحميدي ونبيل منصور نطاق حي العرب، فانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وجرى السيطرة على النيران قبل انتقالها إلى الشقق المجاورة، حيث تبين عدم تواجد سكان بها لحظة الحريق.

من جانبه، قال الدكتور ماهر شوقي، مدير المستشفيات بمديرية الصحة، في تصريحات صحفية: "إن المستشفيات العامة استقبلت أربع حالات من الجيران، إثر استنشاق الدخان المنبعث من الحريق".

تحرّر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجار اتخاذ اللازم للتوصل لأسباب اشتعال النيران.