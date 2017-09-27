ضبط كمية من الملابس المهربة في بورسعيد
ضبط كمية من الملابس المهربة في بورسعيد
11:21 ص الأربعاء 27 سبتمبر 2017
ضبط كمية من الملابس المهربة
بورسعيد - طارق الرفاعي:
ضبطت قوات كمين الجميل بغرب محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، كميات كبيرة من الملابس غير خالصة الرسوم الجمركية، وذلك حال تهريبها عبر المنفذ الجمركي.
تمكنت قوات أمن منفذ الجميل من ضبط 8 لفات مضغوطة وعدد من الكراتين التي تحوي ملابس مهربة بحوزة 4 أشخاص.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالصور.. مدير مدرسة ينظف الفصول قبل حضور الطلاب في بورسعيد
-
بالصور.. "مميش" يلتقي وفدا من مسؤولي ميناء سنغافورة
-
"الأبنية التعليمية": 8 مدارس لن يدخلها الطلاب مع بدء الدراسة في بورسعيد
-
بالصور.. بالونات وحلوى في استقبال طلاب المدارس الخاصة ببورسعيد
إعلان
إعلان