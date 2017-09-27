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ضبط كمية من الملابس المهربة في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

ضبط كمية من الملابس المهربة في بورسعيد

11:21 ص الأربعاء 27 سبتمبر 2017

ضبط كمية من الملابس المهربة في بورسعيد

ضبط كمية من الملابس المهربة

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ضبطت قوات كمين الجميل بغرب محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، كميات كبيرة من الملابس غير خالصة الرسوم الجمركية، وذلك حال تهريبها عبر المنفذ الجمركي.

تمكنت قوات أمن منفذ الجميل من ضبط 8 لفات مضغوطة وعدد من الكراتين التي تحوي ملابس مهربة بحوزة 4 أشخاص.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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