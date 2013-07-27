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مورينيو يرغب في ضم خضيرة لتشيلسي .. وموناكو يدخل المزاد

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مورينيو يرغب في ضم خضيرة لتشيلسي .. وموناكو يدخل المزاد مورينيو يرغب في ضم خضيرة لتشيلسي .. وموناكو يدخل المزاد

مدريد، (إفي): كشفت تقارير صحفية اليوم عن احتمالية انتقال الألماني سامي خضيرة لاعب وسط ريال مدريد الإسباني الى تشيلسي الإنجليزي أو موناكو الفرنسي.

وذكرت صحيفة (آس) الإسبانية نقلا عن تقارير ألمانية رغبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في التحاق خضيرة به في الـ"بلوز" بعد أن تعاملا سويا في الميرينجي خلال المواسم الثلاثة الماضية.

ويمتد عقد اللاعب التونسي الأصل مع الريال حتى 2015 ، لكن نادي موناكو، الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى في فرنسا، مهتم بالتعاقد معه بجانب الصفقات الضخمة التي أبرمها هذا الصيف.

ولعب خضيرة أول مباراتين وديتين للريال تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي امام بورنموث الإنجليزي (6-0) وليون الفرنسي (2-2) وسجل هدفا في المباراة الأولى.

وأشارت صحيفة (سبورت) الى أن خروج سامي خضيرة من ريال مدريد سيعوضه الفرنسي كوندوجبيا نجم إشبيلية.

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