بماراثون وفنون شعبية.. المنيا تحتفل باليوم العالمي للسياحة

المنيا - ريمون الراوي:

تنظم الإدارة العامة للسياحة بديوان عام محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، احتفالاً بمنطقة تونا الجبل الأثرية بمركز ملوي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسياحة والذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام.

ويهدف الاحتفال إلى زيادة الوعي المجتمعي بأهمية السياحة وقيمتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية.

من جانبه، قال دكتور ثروت فتحي مدير إدارة السياحة: "إن برنامج الحفل يتضمن استقبالات واحتفالات للزائرين بالمناطق الأثرية والسياحية، وفتح باب الزيارة بالمجان، بداية من الساعة الثامنة صباحًا، وذلك بالتنسيق مع منطقة آثار مصر الوسطى ومكاتب السياحة بالوحدات المحلية".

وأضاف أنه في الثالثة مساءً يبدأ ماراثون بمنطقة تونا الجبل بملوي والذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع إدارة السياحة والوحدة المحلية بملوي، يلي ذلك حفل للفنون الشعبية لفرق مديرية الثقافة بالمنيا وملوي بالتعاون مع مديرية الثقافة بالمنيا.