إنشاء منظومة للمتابعة الميدانية الإلكترونية للقضاء على الفساد الإداري بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أكد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، أنه سيتم إنشاء منظومة للمتابعة الميدانية الإلكترونية من أجل القضاء على الفساد الإداري ومكافحة البطء في الإجراءات، موضحا أنه سيتم تعميم الفكرة في محافظة القليوبية قريبا لتسهيل الإجراءات على المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماعه أمس، مع المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، واللواء كمال الدالي محافظ الجيزة بديوان عام محافظة القاهرة، وذلك بحضور العديد من القيادات التنفيذية لبحث تفعيل تجربة محافظة القاهرة في القضاء على الفساد الإداري.