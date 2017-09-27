لواء بالمعاش يحاول إدخال 22 مليون قطعة ألعاب نارية وأسلحة بيضاء للبلاد

كتب - فتحي سليمان:

أحبطت الإدارة العامة لمباحث ميناء السويس، محاولة إغراق البلاد بالألعاب النارية والشماريخ، وذلك بضبط حاويتين بداخلهما ٢٢ مليون قطعة ألعاب نارية و١٦ ألف قطعة سلاح أبيض بميناء السويس.

وأوضح مصدر أمني بإدارة محور قناة السويس، أن الحاويتين مملوكتين لشركة تعمل في مجال البلاستيك ومالكها لواء شرطة بالمعاش يُدعى "ف.م"، وشريكته تدعى "أماني.م".

وأوضح المصدر، أن الحاويتين تم جلبهما من الصين وحمولتهما مواسير وأدوات سباكة وتم إخفاء المضبوطات بداخلها بخلاف القانون.

وكان وزير الداخلية قد أصدر قرارًا برقم 2225 بتحديد المواد الممنوع جلبها والمحظور استيرادها والتي تدخل في حكم المفرقعات ومنها الألعاب النارية.