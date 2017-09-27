بالصور.. حملات مرورية مكثفة على الطرق السريعة لإزالة الإشغالات

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور؛ برئاسة اللواء عصمت الأشقر، مدير الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، حملات مرورية على الطرق السريعة لإزالة الإشغالات لتسيير الحركة المرورية.

كما يتم شن حملات الرادار الثابتة والمتحركة والكشف عن الإطارات وعن متعاطي المخدرات أثناء القيادة.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بشن حملات مرورية على الطرق السريعة للحد من الحوادث تحت إشراف اللواء علاء الدجوى، مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.