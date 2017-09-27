أب يشعل النار في نجله: «كنت عايز أعمل منه بني آدم»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أمر مراد أمين، رئيس نيابة شبين القناطر، بحبس موظف 4 أيام على ذمة التحقيق، لقيامه بإشعال النار في نجله لرفض المجنى عليه العلاج من إدمانه للمخدرات والبودرة، ووجهت له النيابه تهمة الحرق العمد والشروع في القتل.

وأدلى المتهم باعترافات مثيرة أمام النيابة، قائلا "نجلي مدمن هيروين، وحاولت علاجه أكثر من مرة، ولم أفلح بسبب عودته لتناول السموم البيضاء، وأدخلته مصحة أكثر من مرة، وفي كل مرة أنفق عليه أموالا كثيرة وبعد علاجه يعود مرة أخرى لتعاطي المخدرات".

شاهد أيضا

وأضاف والد المجني عليه "قمت بحبسه في إحدى غرف المنزل لإبعاده عن شم الهيروين، ولكن عندما دخلت عليه الغرفة وجدته بيشم الهيروين فجن جنوني وأشعلت النار فيه، علشان كنت عاوز أعمل منه بني آدم".

وأوضح الأب أمام النيابة، أن "المجنى عليه ابني ومهما كان عمره ما يهون عليا، وأتسبب في قتله، أنا فقط كنت أريد أن أمنعه من الخروج من المنزل حتى لا يقابل رفقاء السوء ويتناول المخدرات، ولكنه لم يمتثل لأوامري".

كان المقدم محمد عبد الله السايح، رئيس مباحث شبين القناطر، تلقى بلاغًا بنشوب حريق بقرية عرب جهينه دائرة المركز، وتم إخطار اللواء محمد توفيق الحمزاوى مدير الأمن.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق وتبين للواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي أن الحريق بمنزل ملك المدعو أنور.ص 64 سنه عامل، وأسفر عنه إصابة نجله أحمد عاطل بحروق من الدرجة الثانية، والثالثة بالوجه واليدين، وتم نقله للمستشفى، وبسؤاله اتهم والده بإلقاء مادة سريعة الاشتعال "بنزين" تجاهه، وإشعال النيران به لرفضه العلاج من الإدمان.

بسؤال شقيق المصاب المدعو عبد الله أنور 18 سنة، طالب، أيد ذلك، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر محضر.