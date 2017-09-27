16 معلومة عن «البلدوزر».. وقع في غرام «جارته» وقاطع أشقاءه

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لاعب سابق في النادي الأهلي، لم تهجره الأضواء بعدما هجر هو الملاعب، إذ انخرط في مجال الإعلام والتحليل الرياضي، شأنه شأن الكثير من زملائه، ولكن وجوده الدائم تحت الأضواء ورطه في الكثير من المشكلات، وكان سببا في خروج مشكلاته العائلية إلى النور، فأصبح يناقش ويتعارك مع أشقائه على الهواء مباشرة، فضلا عن تصريحاته النارية تجاه بعض زملائه في أوقات الخلاف، وعلى رأسهم الكابتن أحمد شوبير.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 16 معلومة عن المحلل والإعلامي الرياضي الكابتن مجدي عبد الغني، والملقب بـ"البلدوزر".

1- اسمه بالكامل مجدي عبد الغني سيد أحمد.

2- ولد في مدينة القاهرة يوم 27 سبتمبر 1959.

3- حصل على ليسانس آداب من قسم الفلسفة بجامعة القاهرة عام 1983.

4- بدأ حياته الكروية وهو في الرابعة عشرة من عمره بالنادي الأهلي ضمن أشبال تحت سن 16 عاما، ثم تدرج في صفوف الأشبال حتى اختاره مدرب الفريق الأول آنذاك "هيديكوتي" للعب ضمن صفوف فريق الدرجة الأولى وهو في سن 17 عاما.

5- تم اختياره للعب مع المنتخب عام 1978م.

6- كشف في لقاء تليفزيوني مع برنامج "شيخ الحارة"، الطريقة التي انضم بها إلى فريق النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن صلة قرابة تجمعه بالكابتن عزت أبو الروس سهّلت له دخول النادي، موضحًا أن شقيقة كابتن عزت كانت متزوجة من خاله، لذلك دعمه في الاختبارات، وقال: "ورقة الاختبار ماكانتش بتاعتي، كانت بتاعة حد من أصحابي ورحت أخدت الورقة وعملت الاختبار".

7- لعب في خط وسط النادي الأهلي من عام 1972 إلى عام 1988، ثم احترف في البرتغال.

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8- شارك ضمن المنتخب الوطني ببطولة كأس العالم لكرة القدم عام 1990 بإيطاليا، وأحرز هدف مصر الوحيد في مرمى هولندا من ضربة جزاء، كما شارك في حصول مصر على بطولة إفريقيا عام 1986 بالقاهرة.

9- يعمل كمعلق رياضي بالإذاعة والتليفزيون.

10- تم اختياره كأفضل لاعب خط وسط في إفريقيا، وأفضل لاعب خط وسط مدافع في مصر، بالإضافة إلى كونه من أفضل عشرين لاعبا أجنبيا في البرتغال في القرن العشرين.

11- اعتزل كرة القدم نهائيا عام 1992، وتولى عقب اعتزاله عددا من المناصب الإدارية، فكان عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ومدير كرة بنادي إنبي، وعضو لجنة شئون لاعبين.

12- قال إنه منذ صغره كان له بعض الغراميات العاطفية، معقبا: "أنا كنت دنجوان من صغري"، مضيفا أنه وقع في غرام جارته حينما كان طفلا وكانت طفلة في الصف السادس الابتدائي.

13- تحدث في برنامج "فحص شامل" عن مشكلاته مع إخوته، فقال: "كل إخواتي طمعانين فيَّ، وكلهم مقاطعيني وأنا مقاطعاهم بسبب الميراث"، إلى جانب مشكلات أخرى مع شقيقه الأكبر الذي وصفه "مجدي" في لقاء تليفزيوني آخر بأنه مريض نفسي، ويجب معالجته، بعدما اتهمه الأخير بصفع شقيقته أثناء الخلافات بينهما، وهو ما نفاه "مجدي".

14- قال عن أخيه في برنامج "فحص شامل": "أخويا الشخص اللي مش ممكن أسامحه أبدًا.. عمل حاجات كتير، خرج عن الإطار المألوف للصراع بين الأخ وأخيه.. أساء إلى سمعتي بشكل خلاني مش متخيل أكون أنا وهو من بطن واحدة"، وتابع: "لو مات مش هروح العزا بتاعه".

15- اعترف بأنه لا يهاجم نادي الزمالك بسبب خوفه من رئيس النادي، مرتضى منصور، وأوضح أنه إذا كان لديه بعض الانتقادات على النادي فإنه يشرحها لـ"منصور" بشكل بعيد عن الهجوم.

16- قال مجدي عبد الغني إنه بمساندة علاء وجمال مبارك تحقق فوز مصر فى كأس الأمم الإفريقية فى 2010، ومعهما الرئيس مبارك، وتابع: "علاء وجمال متربيين كويس وأنا باقيمهم كناس ماشوفتش منهم غير كل خير".