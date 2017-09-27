مدبولي: تسلمنا 4464 وحدة بـ"دار مصر".. ونسلمها للحاجزين تباعًا

كتبت- ندى الخولي:

أعلن مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تسلمت 4464 وحدة (186 عمارة) بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، الذي تتولى الهيئة الهندسية تنفيذه، بينما تقوم على الفور أجهزة المدن الجديدة بالتواصل مع فروع بنك التعمير والإسكان المختلفة، لإخطار الحاجزين، وبدء إجراءات تسليم الوحدات لهم تباعًا.

وقال مدبولي، في نص البيان الصادر، الأربعاء، إنه تم حتى الآن تسليم 219 وحدة، منها 139 وحدة سكنية بمدينة دمياط الجديدة، و25 وحدة سكنية بمدينة بدر، و28 وحدة بمدينة العاشر من رمضان، و27 وحدة بمدينة العبور.

وأضاف الوزير، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي تتولى تنفيذ المشروع، سلمت 4464 وحدة (186عمارة) لأجهزة المدن حتى الآن، موزعة كالتالي: "528 وحدة (22 عمارة) بمدينة العبور، 696 وحدة(29 عمارة) بمدينة العاشر من رمضان، 192 وحدة (8 عمارات) بمدينة بدر، 360 وحدة (15عمارة) بمدينة الشروق، 912 وحدة (38 عمارة) بمدينة دمياط الجديدة، 1536 وحدة (64 عمارة)بمدينة 6 أكتوبر، و240 وحدة (10 عمارات) بمدينة القاهرة الجديدة".

وأوضح مدبولي، أنه يجري حالياً معاينة 97 عمارة بالإضافة إلى ما تم تسليمه، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، تتضمن تنفيذ 31872 وحدة سكنية (1328 عمارة)، بـ8 مدن جديدة، موزعة كالآتي: "2136 وحدة (89 عمارة) بمدينة العبور، 2832 وحدة (118 عمارة) بمدينة العاشر من رمضان، 528 وحدة (22 عمارة) بمدينة بدر،

2808 وحدات (117 عمارة) بمدينة الشروق، 5712 وحدة (238 عمارة) بمدينة دمياط".

واحتوت مدينة 6 أكتوبر على 4200 وحدة (175 عمارة)، و13296 وحدة (554 عمارة) بمدينة القاهرة الجديدة، فضلًا عن 360 وحدة (15 عمارة) بمدينة السادات.