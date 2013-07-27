أبيدال يشكر ألفيش على خلافته للقميص 22 مع برشلونة

مدريد، (إفي): وجه النجم الفرنسي إريك أبيدال الشكر لزميله البرازيلي داني ألفيش لخلافته للقميص رقم 22 مع فريق برشلونة، بعد رحيل الأول الى موناكو.

وكان ألفيش قد أعلن عن تغيير رقم قميصه مع البرسا من 2 الى 22 ليرث رقم أبيدال تكريما له بعد رحيله.

وعلّق أبيدال على تلك اللفتة الطيبة في تغريدة على موقع (تويتر) قال فيها "داني..شكرا جزيلا، أنت أكثر من مجرد صديق، استمتع بالقميص، يحيا داني ألفيش".

ويعد ألفيش من أقرب الأصدقاء لأبيدال خلال ستة مواسم قضاها مع الفريق الكتالوني، قبل

أن يتم الاستغناء عن خدماته هذا الصيف رغم تعافيه من السرطان وجراحة لزرع الكبد، لينضم للفريق الثري العائد للدرجة الأولى في فرنسا.

وانتقل القميص رقم 2 الى المدافع الصاعد مارتن مونتويا.

وشهدت قمصان برشلونة هذا الصيف تغييرات كبيرة، حيث سيرتدي بدرو رودريجز القميص رقم 7 بدلا من ديفيد فيا المنتقل لأتلتيكو مدريد، فيما سيحصل الكاميروني أليكس سونج على قميصه رقم 17.

وسيحصل سيرجي روبرتو على القميص 24 ، بينما سينال كريستيان تيو الرقم 20 الذي كان يخص الهولندي ابراهيم أفيلاي.