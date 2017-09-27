بالصور.. مدير مدرسة ينظف الفصول قبل حضور الطلاب في بورسعيد
بالصور.. مدير مدرسة ينظف الفصول قبل حضور الطلاب في بورسعيد
11:04 ص الأربعاء 27 سبتمبر 2017
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بورسعيد - طارق الرفاعي:
شارك مدير مدرسة القناة الابتدائية بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الأربعاء، العمال تنظيف فصول وفناء ومدخل المدرسة قبل حضور الطلاب.
وقال إبراهيم المطري، مدير المدرسة، في تصريح لـ"مصراوي"، إن هذا الموقف يأتي في إطار التعاون المثمر بين جميع العاملين بالمدرسة للمحافظة على جمالها ونظافتها.
وأشار مدير المدرسة إلى أنه يهدف أيضا إلى توجيه رسالة إلى أبنائه الطلاب بأهمية النظافة وضرورة المشاركة والحفاظ على مدرستهم نظيفة وجميلة، مشددا على أنه يجب أن يكون المعلم قدوة يحتذى بها طلابه.
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