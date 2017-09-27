الإعلان عن فرص عمل جديدة بمشروع أنفاق قناة السويس

الإسماعيلية- إنجي هيبة:

أعلن جهاز تشغيل الشباب بمحافظة الإسماعيلية، عن توفير فرص عمل جديدة بمشروع أنفاق قناة "السويس - الإسماعيلية"، يتم التقديم خلالها من مقر الجهاز بديوان عام محافظة الإسماعيلية الجديدة، بداية من اليوم الأربعاء.

وأكدت مصادر مطلعة أن الوظائف الشاغرة هي أفراد أمن براتب لا يقل عن 2000 جنيه وعدد ساعات العمل 8 ساعات.

وأضافت: "أن نطام العمل يضم 3 شيفتات، ويتبادل العاملون الشفيت كل أسبوع، ويحصل العامل على إجازته الرسمية لمدة يوم.

وشملت اشتراطات التقدم للوظيفة، ألا يقل طول المتقدم عن 180 سم، وأن يكون تم إنهاء الموقف من التجنيد بتأدية الخدمة، ولا يقل المؤهل عن دبلوم.

وأوضحت، أن الأوراق المطلوبة هي، أصل شهادة الجيش، أصل شهادة المؤهل، أصل شهادة الميلاد،

فيش جنائي موجه لشركة "فاير وول"، صورة بطاقة.