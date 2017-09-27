راندا البحيري تصل للمحكمة لحضور المعارضة الاستئنافية على حبسها

كتب - محمود السعيد:

وصلت الفنانة راندة البحيري، إلى محكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الأربعاء، لنظر ثاني جلسات المعارضة الاستئنافية المقدمة منها، ومحاميها شاهين عبد القادر على حكم حبسهما سنة مع الشغل، بعد إدانتهما بالتزوير في عقد بيع شقة، والتعديل فيه، وتقديمه كمحرر رسمي للمحكمة .

كانت محكمة عابدين قضت غيابيًا بحبس المتهمين سنة مع الشغل لكل منهما، وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ وقدره 10 آلاف وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت.