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حادث تصادم أعلى كوبري الجيش يصيب الطريق بشلل مروري

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مصراوي Masrawy

حادث تصادم أعلى كوبري الجيش يصيب الطريق بشلل مروري

10:45 ص الأربعاء 27 سبتمبر 2017

حادث تصادم أعلى كوبري الجيش يصيب الطريق بشلل مروري

أرشيفية

كتب - محمد الصاوي:

شهد الطريق أعلى الجيش؛ اليوم الأربعاء، للمتجه إلى محور الثورة؛ كثافات مرورية مرتفعة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة بكوبري الجيش؛ بوقوع حادث تصادم ما أسفر عن وجود كثافات مرورية حادة.

وأمر اللواء علاء متولي، مدير مرور القاهرة، بالدفع برجال المرور والأوناش المرورية لتصفية الكثافات ورفع حُطام السيارتين وإعادة تسيير الحركة المرورية.

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