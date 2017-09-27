أخبار عاجلة

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

فلسطين تنضم إلى عضوية "الانتربول"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

فلسطين تنضم إلى عضوية "الانتربول"

11:06 ص الأربعاء 27 سبتمبر 2017

القاهرة - (مصراوي):
أعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) انضمام فلسطين إلى عضويتها، بحسب ما أفادت المنظمة عبر حسابها على تويتر.

وافقت "الانتربول"، مساء الإثنين، على طلب دولة فلسطين للانضمام إليها، وأدرجته على جدول أعمالها للتصويت عليه أمام الجمعية العامة لها المنعقدة في الصين، خلال الفترة من 26 حتى 29 سبتمبر الجاري.

يأتي ذلك في ظل الضغوطات التي مارستها كل من إسرائيل والولايات المتحدة على "الإنتربول" لمنع قبول فلسطين كدولة عضو فيها.
وفي نوفمبر 2016، علّقت "الإنتربول" طلب فلسطين للانضمام إلى عضويتها، بعد أن صوت لصالح انضمامها 56 عضوًا، فيما صوت 62 عضوًا بـ"لا"، وامتنع 37 آخرين عن التصويت.

وتُعد"الإنتربول" أكبر منظمة شرطة دولية أنشأت في 1923، مكونة من عناصر تابعة لـ190 دولة، وتتخذ من مدينة "ليون" الفرنسية مقرًا لها.

interpo

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مقتل 3 إسرائيليين في عملية طعن وإطلاق نار بالقدس على يد فلسطيني

    أخبار

  • إصابة 4 مستوطنين في عملية نفذها شاب فلسطيني شمال القدس

    أخبار

  • مبعوث للسلام يصل إلى إسرائيل

    أخبار

  • مسئول في فتح يرجح توجه حكومة الوفاق إلى غزة الأسبوع المقبل

    أخبار

إعلان

22f209fa94.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية

ترامب يرفض "ملفا مزيفا" وسط مزاعم بتمويله من الديمقراطيين

ترامب يرفض "ملفا مزيفا" وسط مزاعم بتمويله من الديمقراطيين