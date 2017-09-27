فلسطين تنضم إلى عضوية "الانتربول"

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) انضمام فلسطين إلى عضويتها، بحسب ما أفادت المنظمة عبر حسابها على تويتر.

وافقت "الانتربول"، مساء الإثنين، على طلب دولة فلسطين للانضمام إليها، وأدرجته على جدول أعمالها للتصويت عليه أمام الجمعية العامة لها المنعقدة في الصين، خلال الفترة من 26 حتى 29 سبتمبر الجاري.

يأتي ذلك في ظل الضغوطات التي مارستها كل من إسرائيل والولايات المتحدة على "الإنتربول" لمنع قبول فلسطين كدولة عضو فيها.

وفي نوفمبر 2016، علّقت "الإنتربول" طلب فلسطين للانضمام إلى عضويتها، بعد أن صوت لصالح انضمامها 56 عضوًا، فيما صوت 62 عضوًا بـ"لا"، وامتنع 37 آخرين عن التصويت.

وتُعد"الإنتربول" أكبر منظمة شرطة دولية أنشأت في 1923، مكونة من عناصر تابعة لـ190 دولة، وتتخذ من مدينة "ليون" الفرنسية مقرًا لها.