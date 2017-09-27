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القوات الأمنية تستعيد مناطق تسلل إليها تنظيم داعش قرب الرمادي

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مصراوي Masrawy

القوات الأمنية تستعيد مناطق تسلل إليها تنظيم داعش قرب الرمادي

11:02 ص الأربعاء 27 سبتمبر 2017

القوات الأمنية تستعيد مناطق تسلل إليها تنظيم داعش قرب الرمادي

قوات عراقية على مشارف مدينة عكاشات في مخافظة الانب

بغداد – (أ ف ب):

استعادت القوات الأمنية العراقية السيطرة الكاملة على ثلاث مناطق جنوب مدينة الرمادي وغربها، بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم الدولة الإسلامية الذي كان تسلل إليها، بحسب ما قال قائد شرطة الأنبار.

وأعلن اللواء هادي رزيج كسار أن "القوات الأمنية والعشائر استعادت السيطرة على منطقتي الطاش والمجر جنوب الرمادي ومنطقة الـ7 كيلو غربا (...) وتمكنت من قتل جميع عناصر داعش المتسللين".

ودارت مواجهات عنيفة الأربعاء بين القوات العراقية وتنظيم الدولة الإسلامية الذي تسلل عناصره إلى ثلاث مناطق قرب الرمادي بغرب البلاد، بحسب ما قال مصدر عسكري.

وأكد ضابط برتبة عميد لوكالة فرانس برس، طالبا عدم كشف هويته، أن "ما حصل هو تسلل بعض الإرهابيين إلى مناطق الطاش والمجر جنوب الرمادي، ومنطقة الـ7 كيلو غرب المدينة".

ولفت إلى أنه "تم فرض حظر للتجول الشامل في مدينة الرمادي والمناطق المحيطة بها بهدف منع أي خرق أمني".

وبعيد ذلك، أكد كسار أن "القوات الأمنية تقوم بعمليات تفتيش لجميع تلك المناطق تحسبا لوجود بعض من عناصر داعش مختبئين ببعض المنازل".

وأشار مصدر طبي في مستشفى الرمادي العام لفرانس برس إلى أن المستشفى "استقبل قتيلين من القوات الأمنية و18 جريحا من المدنيين بينهم نساء"، جراء المواجهات.

وفي التاسع من فبراير 2016 استعادت القوات العراقية مدينة الرمادي عاصمة محافظة الأنبار قبل أن تستعيد مدينة الفلوجة في المحافظة نفسها في السادس والعشرين من يونيو.

هذا المحتوى من

AFP

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