قرقاش عن السماح للسعوديات بالقيادة: "خبر مُفرح"

كتبت- رنا أسامة:

بارك وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، معتبرًا إيّاه "خبرًا مفرحًا" يُضاف إلى مسيرة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكتبت قرقاش، على حسابه الشخصي على تويتر، يقول: "أخبار السعودية المفرحة تتوالى في كل المجالات، وإنجازاتها تراكم خيّر في مسيرة مباركة يقودها الملك سلمان، حفظه الله، بثقة ورؤية إيجابية". مُضيفًا "ألف مبروك".

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، مساء الثلاثاء، مرسومًا ملكيًا يسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة داخل البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن الوزراء في الحكومة بصدد تحضير تقارير خلال 30 يومًا يتم بموجبه تطبيق الأمر الملكي بحلول يونيو 2018.

وتُعد السعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يفرض حظرًا على قيادة النساء للسيارات.

وكانت السعوديات قد أطلقن حملات على مدى سنوات للمطالبة بحقوقهن في قيادة السيارات، كما تعرضت بعض السعوديات للسجن بسبب تحديهن لقرار حظر قيادة السيارات حينها.

وصدر الأمر الملكي بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء.

وقال الأمير خالد بن سلمان، السفير السعودي في واشنطن، إنه "يوم تاريخي في المملكة".

وأضاف "قيادتنا ترى أنه الوقت مناسب لإجراء هذا التغيير لأنه لدينا في السعودية مجتمع منفتح وديناميكي وشاب"، مشيرًا إلى أنه "ليس هناك توقيت خاطئ للقيام بأمر صائب".