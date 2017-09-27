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72 ضحية حصيلة الإعصار إيرما في فلوريدا

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مصراوي Masrawy

72 ضحية حصيلة الإعصار إيرما في فلوريدا

10:50 ص الأربعاء 27 سبتمبر 2017

72 ضحية حصيلة الإعصار إيرما في فلوريدا

الرياح العاتية المرافقة للإعصار إيرما تعصف بأشجار

فلوريدا – (أ ف ب):

أدى الإعصار إيرما الذي ضرب فلوريدا في 10 سبتمبر إلى سقوط ما لا يقل عن 72 قتيلا في هذه الولاية الواقعة بجنوب الولايات المتحدة، وفق حصيلة جديدة أعدت الثلاثاء استنادا إلى البيانات الصادرة عن السلطات المحلية.

ونقل المتحدث باسم أجهزة الإغاثة في فلوريدا ألبرتو موسكوسو لوكالة فرانس برس الثلاثاء حصيلة رسمية تفيد عن 54 قتيلا، غير أنها لا تشمل الضحايا الثمانية الذين سجلوا حتى الآن في أرخبيل كيز، ولا المسنين الخمسة الذين توفوا في دار للمسنين قرب ميامي نتيجة انقطاع الكهرباء.

وقضى معظم الضحايا غرقا أو نتيجة صدمات ناجمة في بعض الحالات عن سير أو تسمم بأول أكسيد الكربون، وهو ما يحصل غالبا عند استخدام مولدات للكهرباء داخل المنازل.

كما أدى الإعصار إيرما إلى مقتل ما لا يقل عن أربعين شخصا في الكاريبي، ما يرفع حصيلته الإجمالية إلى 112 قتيلا على الأقل.

هذا المحتوى من

AFP

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