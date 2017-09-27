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نقيب الزراعيين: المهندس الزراعي مهمش منذ 37 عاما

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نقيب الزراعيين: المهندس الزراعي مهمش منذ 37 عاما نقيب الزراعيين: المهندس الزراعي مهمش منذ 37 عاما

التحرير

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قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن الزراعة تعد المجال الذي يدفع البلد للأمام، موضحًا أن المهندس الزراعي يعاني الكثير من المشاكل منذ 37 عامًا والدولة لا تهتم بمطالبه.

أضاف خليفة، خلال لقائه ببرنامج"صباح أون"، المذاع على قناة "أون لايف"، اليوم الأربعاء: "محدش بيفكر في المهندس الزراعي ولا بيشجعه ليقوم بدوره تجاه الوطن وتوفير الأمن الغذائي"، مؤكدًا أن المهندس الزراعي يعاني التهميش والدخل المحدود.

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تابع نقيب الزراعين: "المهندس الزراعي يتعامل مع الأسمدة تحت الشمس وذلك يسبب معاناة ومشاكل جسدية له، ولم يحصل على المعاش منذ 37 شهرًا، ولا يوجد نقابة لحمايته وعلاجه رغم أن دوره مهني ويستحق أن يكون له نقابة.. نقابة الزراعين لديها موارد كبيرة، وإذا تم تحصيل هذه الموارد بشكل كامل لن يحدث عجز في صندوق المعاشات".

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التحرير

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