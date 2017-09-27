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البدري يتحدث عن إيجابيات أزارو

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البدري يتحدث عن إيجابيات أزارو البدري يتحدث عن إيجابيات أزارو

التحرير

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أكد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يضع في اعتباره الحالة النفسية للمغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق بعد استبعاده من منتخب المغرب، وسوف يعمل على هذا الأمر في الفترة المقبلة.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج «استاد الهدف»، عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء: "مقتنعون جدًا بإمكانات وليد أزارو، وطالما هناك جدل حوله، فهذا يعني أن هناك إيجابيات وسلبيات، ولكننا نرى أن الإيجابيات أكثر من السلبيات، وكان دائما في الموعد المحدد، وكان سببا أساسيا في هدفي الأهلي بمرمى الترجي في ملعب برج العرب بالإسكندرية».

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 وأشار إلى أن أزارو يحتاج بعض الشغل، فقد بدأ مع الأهلي في ظروف صعبة بعض الشيء، وهو يعلم جيدًا حجم واسم النادي الأهلي، وهذا ما يظهره متوترا في بعض المباريات، ولكنه عوضنا عن بعض الأمور التي كنا نفتقدها مثل السرعة.

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التحرير

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