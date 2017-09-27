أخبار عاجلة

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

حازم إمام: لا أتعمد «التقطيع» في كوبر.. والدوري للأهلي أو الزمالك

Google+ Print
حازم إمام: لا أتعمد «التقطيع» في كوبر.. والدوري للأهلي أو الزمالك حازم إمام: لا أتعمد «التقطيع» في كوبر.. والدوري للأهلي أو الزمالك

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه لا يتعمد نقد الأرجنتيني هيكتور المدير الفني للمنتخب الوطني، أو التقطيع فيه، فعندما يظهر في الفضائيات، لتحليل المباراة فيجب أن يتحدث في أمور فنية، وعندما يتحدث عن أدائه كعضو مجلس إدارة، فيتحدث بشكل عام عن النتائج الناجحة.

وأضاف في تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء: «لم اتخذ قرار نهائي بخوض انتخابات اتحاد الكرة، ولكن هدفنا الأن هو الوصول إلى 2018 في ، ولا أعلم ما سيحدث في المستقبل».

وكان الوطني عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عامًا، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة لتصفيات المونديال.

شاهد أيضا

واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط، وقبع المنتخب الكونغولي في مؤخرة الترتيب برصيد نقطة واحدة، وذلك قبل جولتين على نهاية مباريات المجموعة.

وأشار حازم إمام، إلى أنه لن يخوض انتخابات نادي ، مشددًا على أنه سوف يدعم محمد أبو العلا في الانتخابات، وأي لاعب زميل له سوف يدعمه، ولم يستقر على كافة الأسماء التي سيدعمها في انتخابات النادي، مشددًا على أنه سوف يعلن عن المرشح لمنصب الرئيس الذي سوف يدعمه في الانتخابات المقبلة.

واستطرد: "منافسة الدوري هذا الموسم تنحصر بين الأهلي والزمالك، والإسماعيلي يسير بشكل مبشر، وهو من أكثر الفرق المبشرة في الدوري هذا الموسم".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم

مساء الأنوار - هل ينجح وردة ومرعي في حل أزمة رأس الحربة في المنتخب ؟

مساء الأنوار - هل ينجح وردة ومرعي في حل أزمة رأس الحربة في المنتخب ؟

مساء الأنوار - مدحت شلبي : سنكون في الخط الفاصل بين المتنافسين على انتخابات الأهلي والزمالك

مساء الأنوار - مدحت شلبي : سنكون في الخط الفاصل بين المتنافسين على انتخابات الأهلي والزمالك