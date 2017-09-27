حازم إمام: لا أتعمد «التقطيع» في كوبر.. والدوري للأهلي أو الزمالك

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أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه لا يتعمد نقد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، أو التقطيع فيه، فعندما يظهر في الفضائيات، لتحليل المباراة فيجب أن يتحدث في أمور فنية، وعندما يتحدث عن أدائه كعضو مجلس إدارة، فيتحدث بشكل عام عن النتائج الناجحة.

وأضاف في تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء: «لم اتخذ قرار نهائي بخوض انتخابات اتحاد الكرة، ولكن هدفنا الأن هو الوصول إلى كأس العالم 2018 في روسيا، ولا أعلم ما سيحدث في المستقبل».

وكان المنتخب الوطني عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عامًا، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة لتصفيات المونديال.

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واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط، وقبع المنتخب الكونغولي في مؤخرة الترتيب برصيد نقطة واحدة، وذلك قبل جولتين على نهاية مباريات المجموعة.

وأشار حازم إمام، إلى أنه لن يخوض انتخابات نادي الزمالك، مشددًا على أنه سوف يدعم محمد أبو العلا في الانتخابات، وأي لاعب زميل له سوف يدعمه، ولم يستقر على كافة الأسماء التي سيدعمها في انتخابات النادي، مشددًا على أنه سوف يعلن عن المرشح لمنصب الرئيس الذي سوف يدعمه في الانتخابات المقبلة.

واستطرد: "منافسة الدوري هذا الموسم تنحصر بين الأهلي والزمالك، والإسماعيلي يسير بشكل مبشر، وهو من أكثر الفرق المبشرة في الدوري هذا الموسم".