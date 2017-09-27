حسام البدري: تغيير التشكيل وارد أمام النجم.. ولا أشبه كوبر

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أكد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن تغيير التشكيل في مباراة النجم الساحلي «وارد»، مشددًا على أنه لن يتمكن من الحديث عن الأمور الفنية قبل المباراة أو خطته المتوقعة.

وقال في تصريحات خاصة لبرنامج «استاد الهدف»، عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء: "أحترم رأي الجماهير، ورغبتهم في مشاركة كافة اللاعبين، وأوكد أنني أتعامل مع مباراة وليس أفراد، فكل لقاء لديه متطلبات معينة في تغييراته وتشكيله الأساسي، ولو ساعدتني النتيجة، ألبي رغبة الجماهير بإشراك لاعبين مطلوبين".

وأضاف:" لا أعاني نهائيا، وموضوع الجماهير لا يؤثر عليا، فأنا أتعامل مع كل الظروف تحت أي ضغوط"، رافضا تشبه موقفه بموقف الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري".

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وتابع أن سعد سمير جاهز للمشاركة في مباراة النجم الساحلي، وتعافى كافة اللاعبين من الإصابات التي تعرضوا لها في مباراة الترجي الماضية.

وذكر: "نشاهد أكثر من مباراة لفريق النجم الساحلي سواء على ملعبهم أو خارج ملعبهم، ونعلم جيدا مدى صعوبة المباراة على أرضهم، في ظل الحماس الشديد للجماهير على هذا الملعب".

واستطرد: "مواجهة فريق تونسي بعد إقصاء الترجي من قلب تونس، سوف يكون له دوافع كبيرة، ولكن ضدنا وليس لصالحنا".